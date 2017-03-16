Батальон военной полиции из Чечни готовили к командировке в Сирию инструкторы нового центра по подготовке спецназа в Гудермесе — ветераны элитных подразделений «Альфы», «Вымпела» и ГРУ. Об этом РБК сообщил помощник главы Чеченской республики Рамзана Кадырова Даниил Мартынов.

По его словам, центр в Гудермесе планируют открыть в 2018 году. Структура является частной и не подчинена ни одному ведомству, а в ее строительство «по собственному желанию» инвестируют средства чеченские бизнесмены, «которые добились значительных успехов в бизнесе в Москве, Питере и других регионах страны».

Решение об отправке батальона в Сирию, состоящего преимущественного из жителей Чечни, принимало руководство Минобороны, сообщил Мартынов.

По его словам, все его члены являются контрактниками с опытом службы в горячих точках. При этом помимо хорошей физической подготовки среди критериев отбора были авторитет в Чечне и принадлежность к определенному тейпу (клану). Мартынов не стал уточнять, какой именно тейп является «приоритетным». РБК напоминает, что сам Кадыров принадлежит к наиболее многочисленному и почетному тейпу Беной.

Сотрудники центра получают «гораздо больше», чем в той же «Альфе», где зарплата «немного не соответствует тому уровню нагрузки, которую ребята выполняют». Размер оклада Мартынов раскрывать также не стал. Вместе с тем он сообщил, что за те несколько месяцев, что батальон находится в Алеппо, на него уже совершались нападения, однако обошлось без жертв.

Мартынов не исключил, что батальон в любой момент могут перебросить из Алеппо, к примеру в Пальмиру. В связи с этим он отказался называть точную дату возвращения военных в Россию. Источник РБК, близкий к Минобороны, сообщил, что возвращение запланировано на 17 марта. Вернувшихся из Сирии военных ожидают государственные и республиканские награды, а также грамоты и «поощрения».