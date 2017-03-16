В отношении должностных лиц авиакомпании «Трансаэро» возбуждено уголовное дело по факту хищения почти 350 млн руб., полученных авиаперевозчиком в 2013 году в виде кредита у «Альфа-банка», сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, постановление о возбуждении дела было подписано на основании проверки по заявлению «Альфа-банка». В ходе нее выяснилось, что при заключении кредитных договоров с банком авиакомпания предоставила кредитору недостоверные сведения о своем финансовом состоянии. Стоимость наиболее ликвидных оборотных активов была завышена.

Однако, продолжает издание, сотрудники Главного следственного управления ГУ МВД по Москве не могут приступить к следственным действиям уже несколько месяцев. Постановление о возбуждении уголовного дела последовательно пытались отменить сначала начальник ГСУ Наталья Агафьева, а затем и столичная прокуратура. Однако суды встали на сторону «Альфа-банка» и сочли расследование обоснованным, отмечает издание.

В «Альфа-банке» не стали комментировать ход следствия. Там посчитали это некорректным и заявили, что комментарии являются «прерогативой компетентных органов».

Компания «Трансаэро» была вторым по пассажиропотоку российским авиаперевозчиком. По итогам 2014 года ее пассажирооборот оценивался почти в 13,2 млн человек.

В октябре 2015 года авиакомпания прекратила свое существование. Она не смогла обслуживать долг в 260 млрд руб. В декабре того же года Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области по заявлению Сбербанка ввел в «Трансаэро» процедуру банкротства — наблюдение. После этого Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта «Трансаэро». До декабря 2016 года перезки пассажиров «Трансаэро» осуществлял «Аэрофлот».

Изначально предполагалось, что «Трансаэро» еще можно спасти, отмечает «Ъ». В сентябре 2015 года по решению правительства «Аэрофлот» должен был купить 75% плюс одна акция перевозчика за 1 руб., но сделка так и не состоялась. Тогда в «Аэрофлоте» заявили, что акционеры «Трансаэро» не смогли в установленный срок собрать нужный пакет акций для продажи. Также планировалось, что пакет акций (свыше 51%) выкупит гендиректор авиакомпании S7 Владислав Филев. Однако позднее он отказался от сделки.

В ноябре прошлого года совет директоров авиакомпании «Трансаэро» поддержал план по спасению компании с помощью создания нового авиаперевозчика.

В марте этого года газета «Ведомости» сообщила, что гендиректор авиакомпании Александр Бурдин ведет переговоры с десятком банков о том, чтобы конвертировать долг компании в акции нового перевозчика.

Вместе с тем министр транспорта России Максим Соколов назвал иллюзиями вопрос возобновления деятельности «Трансаэро».

По данным «Ъ», после того как у «Трансаэро» начались проблемы, ее основные акционеры уехали за границу, опасаясь, что у государства и правоохранительных органов могут возникнуть к ним вопросы.

В число кредиторов компании входят Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, Новикомбанк, МКБ, МИнБ, Абсолют-банк и др.