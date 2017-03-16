Национальный план по борьбе с допингом готов, его официальное представление запланировано на апрель, заявил в интервью газете «Спорт-Экспресс» глава Независимой общественной антидопинговой комиссии Виталий Смирнов.

«План действительно полностью готов, и я передал его Владимиру Путину. Официальное представление плана состоится в апреле на заседании Совета при Президенте по развитию физической культуры и спорта», — сообщил он.

Смирнов добавил, что комиссия является независимым общественным органом, а исполнение плана будет зависеть от конкретных министерств и ведомств.

«Отдавать им распоряжения или спускать планы в своем нынешнем статусе комиссия не имеет права. Чтобы придать плану официальный статус и сделать его обязательным для исполнения, было принято решение утвердить его на Совете по спорту», — отметил Смирнов

Он уточнил, что Национальный план по борьбе с допингом рассчитан на один год.

«План включает список мер, которые мы считаем первоочередными, и рассчитан на ближайший год. В дальнейшем, не исключаю, план будет обновляться в соответствии с текущими потребностями», — сказал глава комиссии.

Смирнов добавил, что «Владимир Путин предложил, чтобы наша комиссия осуществляла общественный контроль за реализацией плана».

«На мой взгляд, это правильно. Ведь существует целый ряд положений, выполнению которых можно дать только субъективную оценку. И тут важно, чтобы наша комиссия, как авторы этого текста, сказала свое слово и оценила, действительно ли были сделаны нужные шаги в правильном направлении», — отметил Смирнов.

Напомним, 1 марта президент Владимир Путин признал провал системы антидопингового контроля в России. «Существовавшая до сих пор российская система контроля за неприменением допинга не сработала, и это наша вина», — сказал глава государства.