В представленном Белым домом проекте бюджета США на 2018 финансовый год стоимость строительства стены на границе с Мексикой оценивается в 4,1 млрд долларов в ближайшие два года, сообщает Reuters.

1,5 млрд долларов планируется выделить в текущем финансовом году, еще 2,6 млрд долларов — в следующем. В этом году средства направят на пилотные проекты, их цель — определить, как лучше эту стену строить.

Окончательная стоимость стены на границе с Мексикой будет значительно выше этой, отмечает Reuters. Детальную смету проекта администрация Трампа планирует представить в середине мая. Ранее Департамент национальной безопасности США сообщал, что стена, по предварительным подсчетам, обойдется более чем в 20 млрд долларов.

«Президент намерен тратить больше денег на оборону, больше денег на охрану границ, больше денег на контроль за соблюдением законов и больше денег на то, чтобы у людей была возможность позволить своим детям выбирать, где учиться, и все это не увеличивая дефицит государственного долга», — заявил глава административно-бюджетного управления Белого дома Мик Малвани.

Проект строительства стены на границе с Мексикой был одним из ключевых пунктов предвыборной программы республиканца Дональда Трампа, ставшего президентом США в начале 2017 года. Он заявлял, что стена поможет значительно сократить поток нелегальных мигрантов в США.

В ходе предвыборной кампании Трамп также говорил, что платить за строительство стены будет Мексика. В частности, в интервью ABC американский президент заверил, что власти Мексики возместят 100% стоимости.

В свою очередь президент Мексики Энрике Пенья Ньето заявил, что Мексика не будет оплачивать строительство стены на границе с США. А глава МИД Мексики Луис Видегарай заверил, что правительство примет меры в ответ на попытку американцев построить пограничную стену за счет Мексики.