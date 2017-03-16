Следственный комитет по Новосибирской области проверяет информацию о числившемся пропавшим без вести физике Юрии Образцове, который находился в рабстве на одной из ферм в Казахстане. Об этом сообщает Интерфакс.

Речь идет о жителе Академгородка, который пропал в 2014 году. Как писали СМИ, 54-летний инженер-физик Юрий Образцов поехал в Ташкент, по пути его избили и отобрали документы, а затем отвезли на ферму, где он был в рабстве последние три года.

Как сообщается на странице новосибирского поискового отряда «Маяк», Образцова в одном из торговых центров Алма-Аты увидела местная жительница Тамара Полуэктова. Он назвал свое имя, адрес в Новосибирске и рассказал ей, что несколько лет находился в рабстве, где его регулярно избивали. Накануне ему удалось сбежать. По словам свидетельницы, у мужчины сломаны уши и травмирована нога.

«Мы связались с полицией и выяснили, что действительно этот человек находится в розыске с 2013 или 2014 года», — рассказал представитель поискового отряда.

Новосибирский угрозыск уже выслал документы, подтверждающие личность Образцова, его паспортные данные и справку о том, что он находится в федеральном розыске как без вести пропавший.

Сейчас Образцов находится в приюте при российской дипмиссии. В ближайшее время россиянина отправят на родину.

Юлия Минеева