Президент банка ВТБ Андрей Костин ответил на публикацию телеканала «Дождь», который накануне выпустил материал о роли главы кредитной организации в аресте экс-министра экономического развития России Алексея Улюкаева, передает RNS.

Костин заявил, что не намерен комментировать информацию, «основанную на неназванных источниках».

«Если бы я был Дональдом Трампом, я бы тогда сказал, что фейк-ньюс делают только помоечные СМИ, которые самые несчастные люди на земле», — cказал президент ВТБ.

Он добавил, что неназванные источники телеканала «в данном случае весьма неблаговидно используют некие средства массовой информации».

Накануне источники «Дождя» сообщили, что экс-глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев, в отношении которого возбуждено уголовное дело, передал главе «Роснефти» Игорю Сечину просьбу о вознаграждении через Костина. По их словам, бывший министр требовал премий своим подчиненным за организацию приватизации «Башнефти».

Сам глава ВТБ через знакомого передал «Дождю», что это эта информация не соответствует действительности.

Напомним, Алексея Улюкаева задержали в ночь на 15 ноября. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере с вымогательством. По версии следствия, Улюкаев потребовал от представителя «Роснефти» взятку за положительное заключение, позволившее «Роснефти» приобрести государственный пакет акций «Башнефти».

Сам министр от дачи показаний по делу отказывается и не признает свою вину.

Юлия Минеева