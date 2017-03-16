Верховный суд Карачаево-Черкесии прекратил в связи с отсутствием состава преступления уголовное дело о клевете в отношении многодетной матери Лейлы Аркеловой. Об этом «Новой газете» сообщил адвокат Андрей Сабинин.

«Три года судов и восемь судебных актов по частному обвинению», — сказал он.

Лейла Аркелова утверждала, что суд лишь по собственному субъективному мнению посчитал ее показания недостоверными и необоснованно признал виновной в клевете.

Ранее проработавшая более 10 лет главным госналогинспектором Лейла Аркелова обратилась в прокуратуру с заявлением о необоснованном увольнении. Суд посчитал, что в обращении Аркелова распространила порочащие честь и достоинство своей бывшей начальницы Зульфии Бостановой сведения. За это ее осудили по статье 128.1 УК РФ («Клевета»), несмотря на то, что суд посчитал увольнение незаконным.

Позднее Верховный суд Карачаево-Черкесии этот приговор отменил, отправил дело на новое рассмотрение, однако 27 июля 2015 года Лейла Аркелова снова была осуждена и амнистирована. Тогда женщина добилась еще одного пересмотра дела, но 25 апреля 2016 года приговор был признан законным. В итоге Лейла Аркелова дошла до Верховного суда России, который направил дело в Президиум Верховного суда Карачаево-Черкесии.