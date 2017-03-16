Российские ведомства, включая Федеральную службу безопасности, не имеют отношения к противоправным действиям в киберпространстве. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Так Песков прокомментировал выдвинутые американскими властями обвинения против сотрудника ФСБ Дмитрия Докучаева и его предполагаемого коллеги Игоря Сущина, а также хакеров Алексея Белана и Карима Баратова. В США их подозревают во взломе почтовых аккаунтов Yahoo.

По его словам, Москва узнала об этой ситуации из СМИ, а американские власти не предоставили никакой официальной информации по этому поводу.

«Россия всегда была заинтересована, и говорила об этом на различных уровнях, в сотрудничестве в области противодействия киберпреступности и в интересах обеспечения кибербезопасности. Считаем, что в наше время это одна из приоритетных задач», — добавил Песков.

Напомним, накануне Минюст США предъявил официальные обвинения в кибератаке на сервис Yahoo четырем гражданам.

В заявлении Минюста США сказано, что Баратов, которого задержали в Канаде по запросу в США в рамках этого дела, и Алексей Белан взломали аккаунты на Gmail, Yahoo и других сервисах, и смогли, помимо прочего, получить доступ к почтовым ящикам «российских журналистов, правительственных чиновников из США и России, а также сотрудников частных компаний в сфере транспорта, финансов и кибербезопасности».

В американском ведомстве считают, что хакеры были в сговоре с сотрудниками ФСБ и взламывали аккаунты по их поручению.

Отметим, что Докучаев был арестован в декабре прошлого года российскими правоохранительными органами. Его обвиняют в госизмене. По сведениям «Новой газеты», он может являться одним из членов хакерской группировки «Шалтай-Болтай».

Юлия Минеева