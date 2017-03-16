Группа депутатов фракции ЛДПР внесла на рассмотрение Государственной думы законопроект об объявлении амнистии по случаю третьей годовщины присоединения Крыма к России, которая отмечается 18 марта, сообщается на официальном сайте Госдумы.

Как уточняет ТАСС, «крымскую амнистию» предлагается распространить на осужденных к лишению свободы за нетяжкие преступления сроком до пяти лет, несовершеннолетних, беременных и имеющих малолетних детей, женщин старше 55 лет и мужчин старше 60 лет, а также инвалидов I, II и III групп.

При этом, под амнистию не подпадают «осужденные за умышленные убийства, грабежи, разбои, изнасилование, терроризм, экстремизм, захват заложников, бандитизм и другие тяжкие и особо тяжкие преступления», отмечает агентство.

Глава профильного комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников сообщил ТАСС, что законопроект «обязательно» будет рассмотрен, однако пока к инициативе депутатов «такое - настороженное - отношение».

«По одним и тем же статьям невозможно постоянно проводить амнистии, легче тогда либерализировать уголовное право», — цитирует Крашенинникова агентство.

Напомним, последняя амнистия была объявлена в России в 2015 году и была приурочена к 70-летию победы. Тогда на свободу вышли более 230 тысяч человек.

Андрей Дубровский