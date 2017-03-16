Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что письмо бывшего президента Украины Виктора Януковича с просьбой о вводе российских войск не поступало в Кремль. Об этом сообщает ТАСС.

«Никакого письма официально в администрацию президента России не поступало, никакого подобного письма в администрации не регистрировалось», — сказал он.

Ранее в феврале сам Виктор Янукович заявил, что не писал письма российскому лидеру с просьбой ввести войска на территорию Украины.

Он уточнил, что направлял Путину не письмо, а заявление.

«Это не письмо, а заявление, во-первых. Во-вторых, есть законы»,— сказал Янукович.

О том, что Янукович обратился к Путину с просьбой ввести войска, стало известно на заседании Совбеза ООН. Тогда постпред России Виталий Чуркин показал присутствующим документ и заявил, что Путин получил это обращение.

Напомним, Виктор Янукович покинул Украину в феврале 2014 года. С тех пор он находится на территории России.

Вера Юрченко