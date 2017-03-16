Рэпера Птаху оштрафовали на 200 тысяч по делу об экстремизме
Пресненский суд Москвы оштрафовал рэпера Давида Нуриева, известного как Птаха, по делу об экстремизме, сообщает РАПСИ.
«Суд постановил признать Нуриева виновным и назначить ему наказание ему в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей», — говорится в решении суда.
Нуриеву было предъявлено обвинение по ст. 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» в отношении группы лиц, «объединенной по признаку "оказание помощи правоохранительным органам в розыске и задержании преступников", а именно представителей общественной организации "Антидилер", являющихся "социальной группой».
Сам Нуриев в суде признал свою вину, а потому его дело слушалось в особом порядке.
Напомним, поводом для возбуждения дела стали высказывания рэпера на концерте в поддержку хип-хоп коллектива Centr. Тогда Птаха со сцены незензурно высказался о движении «Антидилер» из-за которого других членов рэп-группы Гуфа и Слима арестовали в Новосибирске по административной статье об употреблении наркотиков.
До вынесения приговора артист находился под подпиской о невыезде.
Юлия Минеева