Новая газета

16.03.17

«Кто-то у меня в голове»: как становятся сектантами». Регистрация на лекцию

Рэпера Птаху оштрафовали на 200 тысяч по делу об экстремизме

Общество

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Пресненский суд Москвы оштрафовал рэпера Давида Нуриева, известного как Птаха, по делу об экстремизме, сообщает РАПСИ.

«Суд постановил признать Нуриева виновным и назначить ему наказание ему в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей», — говорится в решении суда.

Нуриеву было предъявлено обвинение по ст. 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» в отношении группы лиц, «объединенной по признаку "оказание помощи правоохранительным органам в розыске и задержании преступников", а именно представителей общественной организации "Антидилер", являющихся "социальной группой».

Сам Нуриев в суде признал свою вину, а потому его дело слушалось в особом порядке.

Напомним, поводом для возбуждения дела стали высказывания рэпера на концерте в поддержку хип-хоп коллектива Centr. Тогда Птаха со сцены незензурно высказался о движении «Антидилер» из-за которого других членов рэп-группы Гуфа и Слима арестовали в Новосибирске по административной статье об употреблении наркотиков.

До вынесения приговора артист находился под подпиской о невыезде.

Юлия Минеева

Теги:
музыканты, экстремизм

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