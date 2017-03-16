Королева Великобритании Елизавета II одобрила законопроект о выходе Соединенного Королевства из Евросоюза, сообщает ТАСС со ссылкой на спикера Палаты общин британского парламента.

После решения королевы документ обрел силу закона, премьер-министр Тереза Мэй получила полномочия запустить процедуру выхода из ЕС.

Напомним, 14 марта палата лордов британского парламента проголосовала за принятие закона о выходе из Евросоюза.

Ранее палата лордов просила внести в законопроект две поправки. Первая предоставляла гарантии гражданам ЕС, находящимся на территории страны, другая поправка давала возможность парламенту заблокировать действия Мэй по выходу из союза. Однако палата общин отклонила их.

Процесс выхода из ЕС должен начаться к 31 марта. Для этого будет применяться статья 50 Лиссабонского договора. Процесс выхода займет два года.

Андрей Дубровский