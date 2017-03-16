Президент Петр Порошенко ввел санкции в отношении пяти банков с российским госкапиталом, работающих на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Накануне Нацбанк Украины предложил запретить «дочкам» российских государственных банков (Сбербанка, ВТБ, ВЭБа) выводить капитал за пределы страны..

«Применение таких санкций будет означать запрет на осуществление любых финансовых операций в пользу материнских банков: это предоставление межбанковских кредитов, депозитов, субординированных долгов, покупка ценных бумаг, размещение средств на корсчетах и другие операции, также это запрет на выплату дивидендов, процентов и возвращение межбанковских кредитов, средств с корсчетов и субординированного долга», — пояснил первый замглавы Нацбанка Яков Смолий.

Ранее националисты в Киеве блокировали вход в отделение Сбербанка в Киеве бетонными блоками и пообещали сорвать работу всех отделений российского банка в стране. Инцидент произошел после того, как с 7 марта Сбербанк начал обслуживать граждан по паспортам самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Вера Юрченко