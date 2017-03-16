Министерство внутренних дел, куда «Новая газета» обращалась с ходатайством о предоставлении убежища журналисту Али Ферузу, уже проверяло его биографию и не нашло никаких нарушений законодательства в прошлом.

МВД подтвердило, что Феруз не совершал преступлений, не находился в розыске, никогда не числился в списках людей, подозреваемых в экстремизме или разделяющих радикальные идеи.

В настоящее время Али Феруз имеет законные основания находиться в России, поскольку недавно получил письмо из МВД об отмене решения об отказе в предоставлении ему временного убежища. До тех пор, пока ходатайство об убежище не будет рассмотрено вновь, он может оставаться на территории России.

Али Феруза задержали в четверг в Москве. Насколько известно «Новой газете», это произошло по требованию узбекской стороны: из Узбекистана Феруз уехал несколько лет назад из-за того, что местные спецслужбы попытались его завербовать.

Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов категорически отверг все подозрения, выдвигаемые правоохранительными органами в отношении Феруза.