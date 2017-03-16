В парижском офисе МВФ взорвалась посылка
В штаб-квартире Международного валютного фонда в Париже произошел взрыв, передает Reuters.
По предварительной информации, взрывчатое вещество находилось в небольшой посылке, доставленной по адресу МВФ. Посылка взорвалась после того, как ее открыли.
В результате инцидента пострадал 66-летний сотрудник фонда.
На месте происшествия работают правоохранительные органы.
Обновлено. Президент Франции назвал произошедшее терактом.
Накануне сообщалось, что немецкому министру финансов Вольфгангу Шойбле прислали пакет, в котором находилась взрывчатка. Посылку перехватила охрана, в результате взрыва никто не пострадал.
Юлия Минеева