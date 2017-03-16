В штаб-квартире Международного валютного фонда в Париже произошел взрыв, передает Reuters.

По предварительной информации, взрывчатое вещество находилось в небольшой посылке, доставленной по адресу МВФ. Посылка взорвалась после того, как ее открыли.

В результате инцидента пострадал 66-летний сотрудник фонда.

На месте происшествия работают правоохранительные органы.

Обновлено. Президент Франции назвал произошедшее терактом.

Накануне сообщалось, что немецкому министру финансов Вольфгангу Шойбле прислали пакет, в котором находилась взрывчатка. Посылку перехватила охрана, в результате взрыва никто не пострадал.

Юлия Минеева