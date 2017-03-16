Глава независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Макларен снял с российских чиновников обвинения о причастности к допинговому скандалу. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на руководителя независимой общественной антидопинговой комиссии Виталия Смирнова.

По его словам, на встрече в Цюрихе Макларен признался в том, что снимает обвинения в существовании государственной системы поощрения допинга в российском спорте.

«Он сам признает, что в его докладе были какие-то принципиальные ошибки, которые он исправляет», — сказал Смирнов.

Напомним, первая часть доклада независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена о нарушениях российскими спортсменами антидопинговых правил была опубликована летом 2016 года. Вторая часть доклада, в которой утверждалось, что более тысячи российских спортсменов были вовлечены в манипуляции с допинг-пробами или получили выгоду от этого, была обнародована в декабре.

По утверждению главы комиссии, российские чиновников содействовали допинговой кампании.

Несмотря на то, что власти опровергают существование государственной программы допинга, президент Владимир Путин признал провал системы антидопингового контроля в России.

«Существовавшая до сих пор российская система контроля за неприменением допинга не сработала, и это наша вина», — сказал глава государства.

16 марта стало известно о подготовке национального плана по борьбе с допингом.

Александрова Елизавета