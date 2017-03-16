К руководителю ставропольского «Молодежного Яблока» Кириллу Бобро пришли с обысками сотрудники Центра по противодействию экстремизму (Центр Э). Об этом сообщается на сайте партии.

Как сообщил адвокат Виталий Зубенко, обыск в квартире активиста закончился около часа дня, после чего молодого человека забрали сотрудники полиции.

«Где он сейчас, мне не могут объяснить даже в Управлении внутренних дел Ставрополя. Со слов Кирилла, в куртке, которая висела в прихожей квартиры, сотрудники Центра Э изъяли пакетик с неким веществом зеленого цвета, за шкафом – пакетик с веществом розового цвета. Разумеется, единственная возможная версия – всё это было подброшено», – сказал Зубенко.

По его словам адвоката, сотрудники правоохранительных органов около часа не могли попасть в квартиру Бобро, потому что тот отказался пускать их без присутствия адвоката. Зубенко добавил, что «если бы вдруг у него было что-то запрещенное в квартире, за это время вполне можно бы было избавиться».

В партии считают, что действия полиции в отношении руководителя ставропольского «Молодежного Яблока» политически мотивированы.

В феврале Кирилла Бобро арестовали на трое суток за «нарушение установленного порядка организации либо проведения пикетирования» после пикетов у здания Управления ФСБ по Ставропольскому краю. Активисты вышли на митинг после визита правоохранителей к родителям соорганизатора митинга памяти Бориса Немцова Анастасии Антонец.

Юлия Минеева