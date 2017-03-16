Смольнинский суд Петербурга вынес определение о прекращении дела, связанного с передачей Исаакиевского собора Русской православной церкви. Судья сослалась на правовую оценку Санкт-Петербургского городского суда, который решил, что план мероприятий о передаче собора церкви не нарушает прав горожан на доступ к музейным ценностям.

Как рассказал «Новой газете» депутат заксобрания Борис Вишневский, суд сослался на решение Василеостровского районного суда, который ранее также отказал в иске. Политик отметил, что в предыдущем иске были другие заявители.

«Я полагаю, что это (определение Смольнинского суда — ред.) незаконно. Мы понимаем, что если бы суд принял наш иск, то вынужден был бы признать передачу незаконной, потому что письменного заявления РПЦ нет», — сказал Вишневский.

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По его словам, они будут обжаловать определение суда, а также добиваться его отмены. Представитель директора музея «Исаакиевский собор» Николая Бурова поддержал сторону заявителей.

Ранее РБК со ссылкой на источники сообщило, власти Санкт-Петербурга попросили Николая Бурова освободить помещение от экспонатов к Пасхе — 16 апреля. Отмечается, что идет речь не просто о перемещении объектов, а о переоформлении их на другой музей. В частности, называется Государственный музей истории Петербурга.

Напомним, что в январе этого года власти Санкт-Петербурга передали Исаакиевский собор в безвозмездное пользование РПЦ на 49 лет. По словам губернатора Санкт-Петербурга Григория Полтавченко, собор сохранит музейную функцию.

Патриарх Кирилл назвал возвращение Исаакиевского собора Русской православной церкви в год столетия революции символом примирения народа.