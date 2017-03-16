В Свердловской области стартовал пилотный проект по обучению студентов основам духовной безопасности.

Образовательную программу разработал Миссионерский институт Екатеринбургской епархии. Отмечается, что она направлена на противодействие тоталитарным сектам и экстремистским течениям.

«Указываем некий набор превентивных мер, чтобы не залезать туда, куда залезать не надо», — сказал в эфире программы «Акцент» на ОТВ сотрудник миссионерского института епархии Константин Корепанов.

«Мы говорим о том, как молодежь попала в Киеве на те мероприятия, которые привели к свержению власти. Они думали, что свергнут одно и им станет хорошо, боролись за счастливое будущее, а закончилось тем, что они стали смертниками, покойниками, инвалидами на той войне, которая там была развязана», — добавил он.

Преподаватели Миссионерского института уже прочитали этот курс третьекурсникам Уральского государственного экономического университета в рамках дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности».