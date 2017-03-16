К задержанному журналисту «Новой газеты» Али Ферузу не допускают адвокатов, рассказали сами защитники.

После долгого ожидания адвокаты Михаил Кушпель и Мария Куракина выразили возмущение тем, что их не пускают к Ферузу.

«В этот момент повернулся сотрудник полиции в форме майора Сергей Эрикович Найфонов. Он начал объяснять, что, естественно, нас допустят, но после того, как они достоверно установят, что задержанный человек — действительно Нурматов (настоящая фамилия журналиста — ред.). А устанавливать это это собрались путем истребования сведений в миграционных службах. Я ему попытался объяснить, что там может не быть информации, или ее поиск займет много времени, а в камере сидит человек, который имеет право на адвоката. Все это цинизм и издевательство. Я спрашиваю у него: "У человека же есть документы на фамилию Нурматов? Если документ не вызывает сомнений, какие могут быть основания, чтобы ему не доверять?"» — рассказал адвокат Кушпель.

Адвокаты так пока и не увидели своего подзащитного. Попасть к Ферузу в камеру удалось членам московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) — Дмитрию Пискунову и Евгению Еникееву.

«Мы зашли в камеру к Али, он там сейчас один, у него есть вода и еда. Он в довольно бодром состоянии духа, но, разумеется, удивлен тому факту, что он сейчас в камере, поскольку имеет право находиться на территории России. [Правоохранительные органы] сообщили ему, что он находится здесь за нарушение миграционного законодательства», — рассказал Дмитрий Пискунов.

Али Феруз упомянул, что увидел в коридоре человека, которого он назвал сотрудником спецслужб Узбекистана.

Журналиста Али Феруза задержали в четверг. Насколько известно «Новой газете», это произошло по требованию узбекской стороны: из Узбекистана Феруз уехал несколько лет назад из-за того, что местные спецслужбы попытались его завербовать.

В настоящее время Али Феруз имеет законные основания находиться в России, поскольку недавно получил письмо из МВД об отмене решения об отказе в предоставлении ему временного убежища. До тех пор, пока ходатайство об убежище не будет рассмотрено вновь, он может оставаться на территории России.