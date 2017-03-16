На юге Франции лицеист выстрелил в директора
В лицее города Граса (30 км от Ниццы) произошла стрельба. Ранены 3 человека: два парня 16 и 17 лет и директор учебного заведения.
На месте преступления задержали 17-летнего лицеиста, у которого с собой было несколько единиц оружия. Le Monde сообщает, что задержанный ранее «неоднократно смотрел видео с записями массовых убийств».
В то же время, по предварительным данным, задержанный не был связан с какой-либо джихадистской группировкой и никогда ранее не привлекал внимание полиции и спецслужб.
Стрельба случилась в лицее имени Алексиса де Токвилля. Согласно данным источника Le Figaro, 17-летний «стрелок» выбрал в качестве «мишени» директора этого учебного заведения, с которым ранее повздорил.
При задержании полиция изъяла у него ружье, пистолет, револьвер и две гранаты.
В Грасе на всякий случай введен режим повышенный уровень террористической угрозы.
Ранее в четверг в штаб-квартире Международного валютного фонда в Париже взорвалась посылка.