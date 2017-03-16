В Севастополе на площади Нахимова прошел флешмоб, в ходе которого участники образовали «живой триколор», подняв над головами листы ватмана цветов российского флага. В акции приняли участие около трех тысяч человек.

Фото: Иван Жилин / «Новая газета»

Флешмоб был организован студенческими союзами города. Организаторы также заявляли, что рассчитывают увидеть на площади порядка 3000 участников.

Местные СМИ накануне сообщили, что вузы «в мягкой форме» понуждают студентов прийти на флешмоб: для этого были отменены третьи и четвертые пары. Также были озвучены квоты явки для двух университетов: тысяча человек от СевГУ и двести — от севастопольского филиала МГУ.

«Нас действительно отпустили после второй пары и попросили сделать университету одолжение — прийти на митинг, — рассказал «Новой газете» студент экономического факультета севастопольского филиала МГУ Вадим. — Но ни про какие санкции за неявку речи не шло. Впрочем, и поблажек за это тоже не обещали».

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В правительстве Севастополя после появления публикаций о понуждении студентов идти на флешмоб заявили, что ни один человек не будет участвовать во флешмобе помимо своей воли.