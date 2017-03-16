Координатора чувашского отделения «Открытой России» Дмитрия Семенова оштрафовали на три тысячи рублей за репост записи о предыдущем судебном разбирательстве. Информацию «Новой газете» подтвердила заместитель руководителя правозащитного проекта «Открытой России» Полина Немировская.

Ленинский районный суд Чебоксар признал Семенова виновным по статье 20.29 КоАП («производство и распространение экстремистских материалов») и приговорил его к штрафу в размере трех тысяч рублей.

Ранее Семенов был признан виновным по той же статье за репост фотографии депутата Госдумы Виталия Милонова в футболке с надписью с надписью о безальтернативности православию. Тогда его оштрафовали на тысячу рублей.

В этот же день Семенова оштрафовали за репост другого поста с Милоновым. Речь идет о другой фотографии депутата с лозунгом о православии, который признан разжигающим межрелигиозную рознь и внесен в федеральный список экстремистских материалов. Штраф также составил тысячу рублей.

Мария Константиниди