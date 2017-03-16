Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича.

«Возбуждено уголовное дело по факту получения взятки Михаилом Юревичем, занимавшим в 2012 году должность губернатора Челябинской области, от Виталия Тесленко, назначенного Юревичем на должность министра здравоохранения Челябинской области», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте СК.

15 января 2014 года президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий Юревича в качестве губернатора области в связи с его отставкой по собственному желанию.

Позднее Юревич попытался вновь избраться в парламент, но 19 июля 2016 года ЦИК исключил его из федерального списка Российской партии пенсионеров за справедливость из-за неполного комплекта документов.

Вера Юрченко