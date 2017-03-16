В Замоскворецком суде прошло очередное заседание по делу фигуранта «болотного дела» Максима Панфилова. В суде выступили Алексей Навальный, Илья Яшин, осужденный в рамках «болотного дела» Степан Зимин и член совета правозащитного центра «Мемориал» Сергей Давидис.

Заседание задержалось на час — по словам адвокатов, из-за того, что судью Елену Аверченко вызвали в Мосгорсуд.

Навальный был одним из организаторов шествия 6 мая 2012 года. Он рассказал, что за день до самого мероприятия на сайте ГУ МВД по Москве появился согласованный маршрут, который соответствовал схеме организаторов. По его словам, шествие остановилось, когда люди не смогли выйти на Болотную площадь из-за действий полиции. Те, кто шли в конце колонны, не увидели давки впереди, поэтому продолжали двигаться. Часть митингующих, рассказывает Навальный, решила устроить сидячую забастовку, чтобы дождаться разрешения полиции пройти в сквер Репина. В это время организаторы митинга пытались договориться с полицейскими и присутствующими на месте представителями мэрии о том, чтобы людей пустили на Болотную площадь.

«Я твердо убежден, что на Болотной площади была организована провокация. Машины СК были на площади. Многочисленные видео также указывают, что это была провокация. Только какая цель была у них? Можно только предполагать. Возможно, это была попытка воспрепятствовать проведению дальнейших митингов», — заявил Навальный, выступая на заседании.

Самого политика задержали за организацию несанкционированного мероприятия, когда он подходил к сцене. «По каждому задержанию было вынесено решение ЕСПЧ, все эти задержания были признаны незаконными. Мои права и других были нарушены. В частности, нарушено право собираться мирно и без оружия. По материалам дела было установлено, что не было никаких массовых беспорядков», — добавил Навальный.

Сергей Давидис, который был заявителем митинга на Болотной площади, рассказал, что из-за репетиции парада к 9 мая и подготовки инаугурации президента Владимира Путина (она прошла 7 мая 2012 года — ред.) долго не могли согласовать место проведения мероприятия. Маршрут шествия и митинг окончательно согласовали только 4 мая. Давидис отметил, что парк Репина входил в ту территорию, на которой должен был состояться митинг. По его словам, шествие остановилось у кинотеатра «Ударник».

«Малый каменный мост был перекрыт солдатами. Меня это удивило, потому что это нарушало согласованные договоренности», — добавил он. Из-за этого между мостом и сквером образовалось «бутылочное горлышко», по его словам, именно в этом месте полицейские «врывались в толпу и били дубинками митингующих».

В суде также выступил осужденный фигурант «болотного дела» Степан Зимин. Он рассказал, что движение шествия стало затрудняться только на подходе к Большому каменному мосту.

«Мне стало интересно, из-за чего произошел затор. Прошел вперед колонны, увидел оцепленную Болотную площадь и огромное количество ОМОНа. Было непонятно, почему они преграждали путь», — рассказал Зимин. По его словам, потом сотрудники ОМОНа цепью пошли в толпу, получилась давка. Зимина задержали одним из первых, потому что он находился впереди колонны.

«Задерживали всех очень жестко, никто не представлялся, полицейские применяли дубинки. Во время задержаний валили на асфальт, непонятно, откуда была такая жестокость», — продолжил он, отметив, что

Илья Яшин подтвердил, что полиция проводила жесткие задержания. Людей, рассказал свидетель, хватали из толпы, независимо от того, как они себя вели. Полицейские выстраивались клином, врезались в толпу и задерживали протестующих, используя спецсредства. Яшина не задержали, он находился на площади «до последнего человека»:

«Я узнал, что многих организаторов задержали, когда они пытались пройти к сцене, поэтому остался на площади помогать людям, провожал их к скорым».

Следующее заседание по делу Максима Панфилова пройдет 20 марта.

Напомним, Максима Панфилова обвиняют по статьям «участие в массовых беспорядках» и «применение насилия в отношении представителя власти». По версии следствия, во время акции протеста на Болотной площади 6 мая 2012 года Панфилов якобы препятствовал задержанию «агрессивно настроенных граждан» и ударил сотрудника полиции, пытаясь сорвать с него каску.