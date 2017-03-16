Министерство юстиции подало в Верховный суд иск о признании «Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России» экстремистской организацией, его ликвидации и запрете деятельности. Об этом сообщается на сайте религиозной организации.

Дата рассмотрения судебного иска еще не назначена. В организации отмечают, что пока не получали из суда никаких документов.

Пресс-служба «Свидетелей Иеговы» отмечает, что если иск минюста будет удовлетворен, то «это [решение суда — ред.] повлечет за собой катастрофические последствия для свободы вероисповедания в России, оно напрямую затронет <…>175 тысяч последователей этой религии».

«Каждый из нас, Свидетелей Иеговы в России, лишь искренне хочет мирно поклоняться своему Богу. К сожалению, уже более 100 лет власти в России попирают собственное законодательство, гарантирующее нам это право», — прокомментировал ситуацию председатель руководящего комитета организации Дмитрий Калин.

15 февраля Минюст начал внеплановую проверку деятельности «Свидетелей Иеговы». Проверка проводилась по требованию Генеральной прокуратуры, сообщает аналитический центр «СОВА». «Свидетели Иеговы» передали в Минюст более 70 тысяч страниц документации.

Мария Константиниди