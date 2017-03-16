Защита руководителя ставропольского «Молодежного Яблока» Кирилла Бобро, в квартире которого прошли обыски, намерена подать жалобу в Европейский суд по правам человека. Об этом «Новой газете» сообщил адвокат Бобро Виталий Зубенко.

«Речь идет сразу о нескольких нарушениях Конвенции по правам человека, в первую очередь об аресте Кирилла за одиночный пикет, это прямое нарушение статей 10 (свобода выражения мнений, — ред.) и 11 (свобода собраний и объединений, — ред.) Конвенции. Мы, вероятно, объединим эти нарушения в одну жалобу», — сказал Зубенко.

Фото: Кирилл Бобро

По словам адвоката, сейчас Бобро находится в Ленинском отделе полиции №1 Ставрополя, где его будут допрашивать в связи с ранее найденными в его квартире пакетиками зеленого и розового веществ.

«Если после досмотра все подтвердится, то будут возбуждать уголовное дело. Правоохранители говорят, что Бобро сегодня отпустят, но я им не верю, ни одному их слову», — заявил адвокат.

В четверг утром сотрудники центра «Э» пришли к активисту с обысками, Бобро отказался открыть дверь без адвоката, но через час правоохранителям все-таки удалось попасть в квартиру — они стали угрожать Бобро, что выломают дверь. В это время адвокат активиста находился в другом городе, и приехал, когда активиста уже забрали в отделение.

«Мне его мама сказала, что его повезли в отделение полиции №3 промышленный отдел, непонятно почему туда. Когда я приехал, его там не оказалось. Позднее он сам мне позвонил с рабочего телефона центра «Э», — вспоминает защитник.

По его словам, сотрудники центра «Э» с собакой проверили квартиру Бобро и обнаружили два пакетика с зеленым и розовым веществом — в кармане куртки и за шкафом на балконе.

«Собака во время обысков ничего не нашла, и сам сотрудник центра «Э» сказал Кириллу проверить карманы куртки, которая висела при входе в квартиру, и он засунул руку в карман и достал пакетик с зеленым веществом, который, как он мне позднее сказал, — он видел впервые в жизни, он сначала подумал, что это платок. К другому найденному пакетику он не прикасался. Я его уже отсчитал за то, что он сам тронул эту находку», — рассказал Зубенко.

После окончания обыска Бобро повезли в наркодиспансер для анализов на наличие в организме наркотических веществ. «Врач сказала, что увидела признаки одурманивания, я спросил, какие именно, на что она ответила: «Я врач, мне лучше знать». По-моему, единственное, что можно было увидеть — бледное и уставшее лицо человека, который не ел и не пил целые сутки, и при этом целый день его катают», — рассказал адвокат.

Кроме того, активисту «насильно сделали смыв с рук и срезали ногти», добавил Зубенко.

В партии считают, что действия полиции в отношении руководителя ставропольского «Молодежного Яблока» политически мотивированы.

Фото: «ВКонтакте»

В феврале Кирилла Бобро арестовали на трое суток за «нарушение установленного порядка организации либо проведения пикетирования» после пикетов у здания Управления ФСБ по Ставропольскому краю. Активисты вышли на митинг после визита правоохранителей к родителям соорганизатора митинга памяти Бориса Немцова Анастасии Антонец.