Задержанному журналисту «Новой газеты» Али Ферузу стало плохо, ему вызвали скорую помощь, сообщил член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Дмитрий Пискунов.

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«Али стало хуже из-за гриппа, поднялась температура. Ему вызвали врачей скорой помощи. Врачи осмотрели его и решили госпитализировать. Обсуждался вопрос, делать ли это с конвоем или без, решили без. Сейчас они с адвокатом подписывают обязательство о явке в полицию, после этого он самостоятельно поедет в больницу», — сказал он.

Позже он написал в фейсбуке: «Врачи скорой говорят, что повезут Али в больницу самостоятельно. С ним разрешено поехать одному сопровождающему. Скорее всего, поедет кто-то из адвокатов».

В настоящее время журналист продолжает находиться в ОВД «Пресненский».

Журналиста «Новой газеты» Али Феруза (имя по паспорту — Худоберди Нурматов) задержали утром 16 марта у подъезда дома, где он живет. В ОВД «Пресненский», куда его доставили, сообщили, что причиной задержания стало нарушение иммиграционных правил (статьи 18.11 КоАП).

По данным «Новой газеты», гражданина Узбекистана Али Феруза задержали по требованию узбекских властей. Феруз покинул Узбекистан несколько лет назад из-за того, что местные спецслужбы попытались его завербовать.

В настоящее время он имеет законные основания находиться в России, поскольку недавно получил письмо из МВД об отмене решения об отказе в предоставлении ему временного убежища. До тех пор, пока ходатайство об убежище не будет рассмотрено вновь, он может оставаться на территории России.

Али Феруз работает в «Новой» больше года. Кроме этого, он сотрудничает с правозащитными организациями «Гражданское содействие» и Amnesty International.

Юлия Репринцева