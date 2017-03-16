Бывшего заместителя главы Духовного управления мусульман Санкт-Петербурга и Северо-Западного федерального округа Камиля Исляева задержали, сообщает «Фонтанка», а также Интерфакс со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Фонтанка», ссылаясь на версию следствия, сообщает, что он предоставлял в ЕГРЮЛ поддельные документы о решениях общих собраний общественных и религиозных организаций. Таким образом он намеревался завладеть Соборной мечетью и несколькими мусульманскими общинами. По словам собеседника Интерфакса, речь идет о попытке «завладеть имуществом четырех мусульманских объединений и общин».

«Фонтанка» отмечает, что Исляева задержали оперативники центра «Э» петербургского управления МВД в среду, 15 марта. С ноября 2016 года он находился в федеральном розыске. По данным источника Интерфакса, ему уже избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

«Фонтанки» также сообщает, что Исляев обвиняется по части 1 статьи 170 УК РФ (фальсификация единого государственного реестра юридических лиц). Источники РБК и Интерфакс в правоохранительных органах Санкт-Петербурга сообщили, что расследованием дела Камиля Исляева занимается Главное следственное управление СКР по Санкт-Петербургу.

Все инкриминируемые Исляеву события произошли в 2015 в связи с конфликтом, возникшим после смерти муфтия Жафяра Пончаева, стоявшего во главе Духовного управления мусульман в течение 35 лет. В 2013 году данную организацию возглавил его старший сын Равиль Панчаев. Против него выступили младший сын умершего муфтия Рушан Пончаев вместе с зятем — Камилем Исляевым.