Турция с 15 марта приостановила выдачу лицензий на беспошлинные поставки пшеницы, кукурузы и подсолнечного шрота из ряда стран, «в первую очередь это касается ключевого поставщика — России». Об этом Интерфаксу сообщил гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько. Он добавил, что для Москвы будет действовать пошлина в 130%.

По словам директора центра «СовЭкон» Андрея Сизова, «трейдеры сообщают, что закупки фактически остановлены». При этом он отметил, что официальная информация от Турции пока не поступала.

В Минсельхозе, передает агентство экономической информации Прайм, отказались от комментариев до появления официальных заявлений властей Турции.

СМИ также сообщает, что к министру сельского хозяйства Александру Ткачеву обратилась Национальная ассоциация экспортеров сельскохозяйственной продукции (НАЭСП). Она требует «принять энергичные меры для возобновления беспрепятственного экспорта российской сельскохозяйственной продукции в Турецкую республику».

«Потеря такого крупного импортера… крайне негативно отразится на объемах всего российского экспорта сельхозпродукции», — говорится в письме организации.

По данным Интерфакса, с июля 2016 года по февраль 2017 года Турция импортировала порядка 2 млн тонн российской пшеницы, уступив только Египту. В 2015–2016 году объем поставок достиг 3,1 млн тонн. По данным «Коммерсанта», Турция закупала порядка 20% всего российского экспорта зерна.