Министерство иностранных дел Болгарии отозвало посла страны в Турции Надежду Нейнски «для консультаций», сообщаеся на сайте ведомства.

По данным телеканала bTV, отзыв посла связан с напряженными отношениями между Турцией и Европейским союзом, которые сложились в последнее время. Правительство Болгарии подозревает турецкие власти в попытке повлиять на результат готовящихся выборов в Народное собрание страны.

Ранее министр труда Турции Мехмет Мюеззиноглу высказался в поддержку протурецкой партии «Дост». Парламентские партии Болгарии оценили это как прямое вмешательство в выборы.

Выборы в Народное собрание Болгарии пройдут 26 марта. Основными соперниками в ходе голосования считаются ныне правящее движение «Граждан за европейское развитие Болгарии» (ГЕРБ) и поддерживающая президента Болгарская социалистическая партия (БСП).