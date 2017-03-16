Врачи оставили журналиста «Новой газеты» Али Феруза, которого утром 16 марта задержали сотрудники полиции по подозрению в нарушении иммиграционных правил, на неделю в больнице. У него заподозрили обострение хронической болезни.

Фото: Елена Костюченко / «Новая газета»

«Врачи оставили меня в больнице на 5–7 дней. У меня обострение хронической болезни, подозрение на воспаление почек», — рассказал по телефону Али.

Ранее в четверг члены московского ОНК, посетившие задержанного журналиста в ОВД «Пресненский», рассказали, что Феруз пожаловался на плохое самочувствие. Ему вызвали врачей скорой помощи, которые приняли решение о госпитализации. Из ОВД его отпустили под подписку о невыезде до суда.

Гражданина Узбекистана Али Феруза (творческий псевдоним, настоящее имя Худоберди Нурматов) задержали утром 16 марта. По данным «Новой газеты», это произошло по требованию властей Узбекистана. Феруз покинул Узбекистан несколько лет назад из-за того, что местные спецслужбы попытались его завербовать.

В 2012 году у Феруза украли паспорт. Для восстановления документа, по законам Узбекистана, Али должен был обратиться в посольство Узбекистана в Москве, а затем вернуться на родину. Однако он опасается, что там его ожидает обвинение в сотрудничестве с террористическими организациями и тюремный срок. По словам адвоката Михаила Кушпеля, Али Феруз неоднократно обращался в ФМС о предоставлении временного убежища.

В настоящее время Феруз имеет законные основания находиться в России, поскольку недавно получил письмо из МВД об отмене решения об отказе в предоставлении ему временного убежища. До тех пор, пока ходатайство об убежище не будет рассмотрено вновь, он может оставаться на территории России.

Юлия Репринцева