Минюст США предложил России выдать троих обвиняемых в киберпреступлениях, несмотря на отсутствие соглашения об экстрадиции между двумя странами. Об этом сообщает Интерфакс.

«У США с Россией нет соглашения об экстрадиции, но это не препятствует и не должно мешать российским властям задержать и выдать тех, кто обвиняется в этих серьезных преступлениях, в США, где будет проведена надлежащая (юридическая) процедура, и им будут предоставлены все права, которыми пользуются ответчики в рамках нашей независимой судебной системы», — сказал представитель Минюста Марк Раймонди.

Ранее Минюст США предъявил официальные обвинения в кибератаке на сервис Yahoo четырем гражданам. По делу проходят два сотрудника ФСБ (Дмитрий Докучаев и его предполагаемый коллега Игорь Сущин), а также хакеры Алексей Белан и Карим Баратов.

В заявлении американского ведомства сказано, что Баратов, которого задержали в Канаде по запросу в США в рамках этого дела, и Алексей Белан взломали аккаунты на Gmail, Yahoo и других сервисах, и смогли, помимо прочего, получить доступ к почтовым ящикам «российских журналистов, правительственных чиновников из США и России, а также сотрудников частных компаний в сфере транспорта, финансов и кибербезопасности».

В Минюсте считают, что хакеры были в сговоре с сотрудниками ФСБ и взламывали аккаунты по их поручению.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, заявил, что российские ведомства не имеют отношения к киберпреступлениям.

«Россия всегда была заинтересована, и говорила об этом на различных уровнях, в сотрудничестве в области противодействия киберпреступности и в интересах обеспечения кибербезопасности. Считаем, что в наше время это одна из приоритетных задач», — сказал он.

Вера Юрченко