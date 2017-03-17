Шесть подростков, участвующих в «играх» суицидальный направленности, поступили в краевую клиническую психиатрическую больницу имени Кандинского в Чите из-за нанесения себе повреждений. Об этом сообщается на сайте Минздрава Забайкальского края.

«Дети в возрасте преимущественно 16-17 лет, одной девочке 11 лет. Четыре ребенка из социально благополучных семей. Двое ребят — из центров для несовершеннолетних, оставшихся без попечительства. Они активно вели переписку в интернете, проходили уровни «игры», выполняли задания кураторов, наносили себе повреждения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что подростки, помимо медикаментозного лечения, проходят курс реабилитационных мероприятий, с ними работают психологи, врачи-психотерапевты.

Проблема склонения детей к суициду в соцсетях начала активно обсуждаться после публикации «Новой газеты» о «группах смерти». После этого в Госдуму внесли законопроект об уголовной ответственности за побуждение несовершеннолетних к самоубийству.

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Вера Юрченко