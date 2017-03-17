Телеведущий Дмитрий Киселев и заместитель руководителя управления внутренней политики Кремля Тимур Прокопенко попросили признать их потерпевшими по делу «Шалтая-Болтая». Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник, знакомый с ходом следствия.

«Во время беседы со следователем Прокопенко подтвердил, что к его личной почте был осуществлен неправомерный доступ, но отказался подтвердить достоверность контента, который был добавлен [в опубликованную „Шалтай-Болтаем“ переписку] с целью его дискредитации», — сказал собеседник издания.

Кроме того, с заявлением о признании его потерпевшим обратился топ-менеджер одной из госкомпаний. По его словам, в ближайшее время подобных заявлений может стать еще больше, причем в основном это представители госкорпораций.

Два источника РБК также рассказали, что на беседу в Следственное управление ФСБ была приглашена пресс-секретарь премьер-министра Наталья Тимакова. Она подтвердила изданию свою готовность сотрудничать со следствием.

Ранее источники Росбалта назвали имя единственного потерпевшего по делу «Шалтай-Болтая». Им стал директор проектов в сфере ЖКХ Сбербанка Евгений Кисляков.

По версии следствия, в феврале 2016 года Владимир Аникеев вместе с соучастниками, используя вредоносные программы, получили неправомерный доступ к почтовому ящику банкира, скачали личную и служебную переписку, а потом разместили ее в интернете. Украденные у Кислякова данные были обнаружены на одном из носителей, изъятых у Аникеева после задержания осенью 2016 года.

Аникеев и другой фигурант дела Константин Тепляков, обвиняемые в незаконном доступе к компьютерной информации, признали свою вину.

По делу арестованы начальник отдела ЦИБ ФСБ Сергей Михайлов и его заместитель Дмитрий Докучаев, глава отдела расследований компьютерных инцидентов «Лаборатории Касперского» Руслан Стоянов, а также Владимир Аникеев, которого называют создателем хакерской группы, и его сообщники Александр Филинов и Константин Тепляков.

Вера Юрченко