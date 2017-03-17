Малиновский районный суд Одессы конфисковал шедшее под флагом Танзании судно Sky Moon из-за посещения Крыма. Об этом сообщается на сайте военной прокуратуры Южного региона Украины.

Суд признал капитана виновным в перемещении вне украинского таможенного контроля более 3000 тонн технической соды стоимостью почти $688 тысяч.

«Это крупнейшая товарная партия в истории украинских правоохранительных органов, которая конфискована судом за нарушение таможенных правил. Также впервые в истории Украины суд принял решение и о конфискации судна», — отметили в прокуратуре.

Кроме того, прокуратура намерена официально проинформировать власти Чехии о том, что зарегистрированное на ее территории юридическое лицо торговало с Крымом в обход европейских санкций.

Вера Юрченко