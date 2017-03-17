ГИБДД и Общественная палата России раскритиковали Минздрав за то, что ведомство не предоставляет доступ к информации о состоящих на учете алкоголиках, наркоманах и эпилептиках. В результате людям с противопоказаниями удается получить водительские права. Об этом сообщает газета «Коммерсант».

Как напоминает издание, президент России Владимир Путин поручил наладить обмен этой информацией между ведомствами еще в 2009 году, однако база данных так и не была создана.

В Минздраве опасаются, что МВД получит доступ к личным данным граждан.

«Нам не нужен диагноз, мы готовы получать ответ в автоматическом режиме — имеются у человека противопоказания к вождению или нет»,— сказал замначальника отдела регистрационно-экзаменационной деятельности ГИБДД Сергей Фомочкин.

Отмечается, что после изменений законодательства обязательными для будущих водителей легковых автомобилей остались лишь заключения нарколога и психиатра из диспансеров, однако за справками приходит все меньше людей. Это связано с тем, что автошколы приглашают нелегальные выездные медкомиссии, которые продают медсправки без проверок здоровья и запросов информации в диспансерах.

«Такие медкомиссии лишают лицензий, но они через некоторое время открываются под другим названием»,— отметил заместитель директора Московского научно-практического центра наркологии Сергей Копоров.

Больных наркоманией и алкоголиков ГИБДД и прокуратура пока выявляют своими силами.

«Мы запросили в ГУ МВД по Москве списки лиц, совершивших в 2016 году уголовные преступления в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, стоящие при этом на учете. Получив перечень из десятков тысяч фамилий, мы выяснили, что 1260 человек имеют действующее водительское удостоверение», — рассказал изданию начальник отдела по надзору за соблюдением законодательства в сфере обеспечения правопорядка прокуратуры Москвы Дмитрий Романов.

По его словам, в суды будут направлены иски о прекращении действия водительских удостоверений этих граждан.

Вера Юрченко