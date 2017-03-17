Экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич, подозреваемый в получении взятки, не признает вину. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на адвоката Игоря Трунова.

«Мы ведем это дело с 2012 года, Юревич даже близко к нему никакого отношения не имеет. Конечно, он не признает свою вину», — сказал он.

По словам защитника, Юревич, который в настоящее время находится на лечении в Израиле, не скрывается от следствия и готов приехать, дать показания.

«Скорее всего, будем обжаловать процессуальные действия, которые были предприняты — вынесение постановления о возбуждении уголовного дела», — сказал Трунов.

Накануне стало известно, что Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича. Его подозревают в получения взятки от Виталия Тесленко, назначенного Юревичем на должность министра здравоохранения региона.

Напомним, 15 января 2014 года президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий Юревича в качестве губернатора области в связи с его отставкой по собственному желанию.

Позднее Юревич попытался вновь избраться в парламент, но 19 июля 2016 года ЦИК исключил его из федерального списка Российской партии пенсионеров за справедливость из-за неполного комплекта документов.

Вера Юрченко