Премьер-министра России Дмитрия Медведева не будут спрашивать о расследовании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального во время выступления перед депутатами с отчетом о работе кабинета министров. Об этом сообщает телеканал «Дождь».

Выступление Медведева в Госдуме запланировано на 19 апреля. По данным телеканала, тема расследования не затрагивается в письменных вопросах Дмитрию Медведеву от депутатов, также не будет и устных вопросов на эту тему во время самого отчета.

Первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев назвал расследование ФБК «вольными фантазиями», а потому, по словам депутата, они не интересуют парламентариев.

Замглавы фракции «Справедливая Россия» Михаил Емельянов сказал, что партия сомневается в подлинности источников расследования. «Поэтому никаких вопросов по этой теме задавать премьеру желания у нас нет», — подчеркнул он, добавив, что депутатов «интересует общая политика правительства и его социально-экономический курс, а не какие-то фейковые новости».

В КПРФ заявили, что доклад ФБК не относится к отчету правительства по работе за год, а также отметили: «Чтобы задавать такие вопросы, требуется другая процедура – парламентское расследование».

В ЛДПР также сказали, что фракция не планирует затрагивать тему расследования, потому что их избиратели «не интересуются расследованием Навального, у них куча своих проблем – по ЖКХ, например».

Напомним, в начале марта Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал расследование, в котором утверждалось, что премьер-министр России Дмитрий Медведев незаконно пользуется роскошными домами и яхтами, которые, предположительно, оформлены на структуры и лица, близкие к главе правительства.

Премьер-министр и официальные ведомства никак не отреагировали на расследование ФБК. Спустя неделю после выхода расследования стало известно, что Дмитрий Медведев заблокировал оппозиционера в Instagram. Пресс-секретарь Медведева Наталья Тимакова заявила, что расследование носит «ярко-выраженный предвыборный характер».

Юлия Минеева