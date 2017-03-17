В Госдуме предложили разрешить тратить маткапитал на покупку отечественного автомобиля
Депутаты Госдумы из фракций КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России» подготовили законопроект, разрешающий определенным категориям семей тратить материнский капитал на покупку автомобиля российского производства, передает РБК со ссылкой на документ.
Речь идет о многодетных семьях, а также о семьях с приемными детьми и детьми с инвалидностью.
Законопроект разрешает тратить маткапитал и на на погашение кредита, взятого для покупки автомобиля. Однако продать автомобиль, купленный на материнский капитал, можно будет только через три года после покупки.
По мнению авторов инициативы, законопроект поможет создать в России систему государственной поддержки промышленности.
Материнский капитал был введен в России в 2007 году. Он выплачивается при рождении или усыновлении второго ребенка. Выделенные средства можно потратить только на определенные цели, в частности, на улучшение жилищных условий или обучение ребенка.
Тогда размер маткапитала составлял 250 тысяч рублей. В последующие годы сумма материнского капитала ежегодно увеличивалась и в 2015 году выросла до 453 тысяч рублей. Планировалось, что в текущем году выплату увеличат до суммы 475 тысяч рублей.
В декабре Госдума заморозила индексацию маткапитала до 2020 года.
Александра Копачева