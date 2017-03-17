Депутаты Госдумы из фракций КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России» подготовили законопроект, разрешающий определенным категориям семей тратить материнский капитал на покупку автомобиля российского производства, передает РБК со ссылкой на документ.

Речь идет о многодетных семьях, а также о семьях с приемными детьми и детьми с инвалидностью.

Законопроект разрешает тратить маткапитал и на на погашение кредита, взятого для покупки автомобиля. Однако продать автомобиль, купленный на материнский капитал, можно будет только через три года после покупки.

Читайте также Минтруд пообещал рассмотреть предложение заменить маткапитал другой системой поддержки

По мнению авторов инициативы, законопроект поможет создать в России систему государственной поддержки промышленности.

Материнский капитал был введен в России в 2007 году. Он выплачивается при рождении или усыновлении второго ребенка. Выделенные средства можно потратить только на определенные цели, в частности, на улучшение жилищных условий или обучение ребенка.

Тогда размер маткапитала составлял 250 тысяч рублей. В последующие годы сумма материнского капитала ежегодно увеличивалась и в 2015 году выросла до 453 тысяч рублей. Планировалось, что в текущем году выплату увеличат до суммы 475 тысяч рублей.

В декабре Госдума заморозила индексацию маткапитала до 2020 года.

Александра Копачева