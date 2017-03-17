Самым популярным конкретным героем снов россиян оказался президент Владимир Путин. Об этом говорится в исследовании «Яндекса», проанализировавшего запросы пользователей со словами «к чему снится».

Самыми популярными словами в запросах пользователей про сны являются «человек», «рыба» и «ребенок». В топ-10 также попали слова «змея», «умирать», «живой», «парень», «беременность», «вода» и «зуб».

«Единственный конкретный человек, которого часто видят во сне, – Путин. Чаще всего он снится в Чечне», – отметили в Яндексе.

Яндекс

Компания также подсчитала, какие слова в запросах о снах наиболее популярны в регионах. Например, в Челябинской области людям снятся метеориты. В Курской, Липецкой, Орловской и Рязанской областях часто снятся религиозные сны — со святыми, священниками и иконами, в Вологодской, Костромской, Ивановской областях и Чувашской республике популярны пироги, а жителям южных регионов снятся раки.

Жителям Москвы и Петербурга чаще всего снится метро, на втором и третьем местах для москвичей по частоте запросов — электричка и святая Матрона, а для петербуржцев — черника и клюква.

Кроме того, россияне часто ищут толкования сновидений о собаках, кошках и крысах.

При этом, отмечают в «Яндексе», женщины пытаются найти толкования снов в десять раз чаще, чем мужчины.