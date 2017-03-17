Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что пока не надо делать выводы о причастности ФСБ России к выводу 22 млрд долларов через молдавскую банковскую систему, передает RNS.

«Мы знаем, что через молдавские банки 22 млрд долларов российских денег ушли на Запад. У нас открыто в Молдавии несколько уголовных дел по этому поводу. Компетентные органы занимаются. Мы надеемся, что российские коллеги из правоохранительных органов сделают все возможное, чтобы прояснить эту ситуацию. Но говорить о том, что какие-то государственные структуры, силовые или другие, я думаю, что преждевременно», — сказал Додон.

Ранее Reuters со ссылкой на молдавских чиновников сообщило, что некоторые сотрудники ФСБ России организовали схему вывода 22 млрд долларов из России через Молдавию. По информации агентства, к схеме причастен бизнесмен Вячеслав Платон. Его задержали в августе 2016 года в Киеве и экстрадирован в Молдавию. Платон обвиняется в вымогательстве и отмывании денег в особо крупных размерах.

Александра Копачева