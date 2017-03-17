Президиум ВАК рекомендовал лишить ученой степени прокурора Кировского района Санкт-Петербурга Павла Данилова. Об этом Новой газете сообщил сооснователь проекта «Диссернет» Андрей Заякин.

По его словам, руководителем диссертации Данилова является бывший депутат Госдумы от КПРФ Денис Вороненков. Напомним, Вороненков объявлен в международный розыск по обвинению в мошенничестве. По версии следствия, он участвовал в рейдерском захвате здания в центре Москвы. 6 декабря прошлого года экс-депутат получил гражданство Украины.

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