В день приезда оппозиционного политика Алексея Навального в Томск руководителю его предвыборного штаба в городе Алене Хлестуновой и ее заместителю Ксении Фадеевой залили монтажной пеной двери квартир, облили краской, проткнули колеса и запенили выхлопные трубы машин. Об этом «Новой газете» рассказала сама Хлестунова.

«Утром мне позвонила Ксюша, спросила, могу ли я выйти из дома, потому как она не смогла, моя дверь, как и ее, оказалась зацементирована монтажной пеной. Нас открыли знакомые, ножом прорезав дверные боковые косяки. Позднее мы узнали, что нам повредили машины — проткнули колеса, облили краской и запенили выхлопные трубы. В моем случае исправлять последствия пришлось молодому человеку — это его машина. Ксения уже написала заявление в полицию, сегодня я тоже буду писать заявление», — рассказала Хлестунова.

Фото: фейсбук Ксении Фадеевой

По ее словам, накануне открытия штаба Навального в Томске «ничего не предвещало беды», хотя девушка и признается, что «была готова к такого рода провокациям».

Краска на машине. Фото: фейсбук Ксении Фадеевой

Напомним, 6 марта аналогичная ситуация произошла в Нижнем Новгороде: неизвестные накануне открытия избирательного штаба Навального залили двери помещения монтажной пеной.

Зацементированными тогда оказались не только двери штаба, но и двери в подъезд жилого дома и в парикмахерскую.

Штаб в Томске — восьмой из региональных предвыборных штабов Алексея Навального, который планирует баллотироваться на должность президента России в 2018 году. Первый региональный штаб открылся в Петербурге 4 февраля. Там активисты устроили акцию протеста. На открытии штаба в Новосибирске 18 февраля тоже были замечены люди с плакатами «Вор должен сидеть в тюрьме». В Казани открывшийся штаб политика не смог вместить всех желающих послушать Навального.