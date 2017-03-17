В отношении руководителя ставропольского «Молодежного Яблока» Кирилла Бобро возбуждено уголовное дело по статье «хранение наркотиков в крупном размере» (ч.2 статья 228 УК России), рассказал «Новой газете» адвокат Бобро Виталий Зубенко. Сотрудники центра «Э» нашли в квартире активиста 9 граммов героина и 13,7 грамма марихуаны.

«Убежден, Кириллу специально подбросили наркотики в крупном размере, чтобы его закрыть. А следователь, как только получил сшитое дело, еще не успев его посмотреть, сказал нам: "мы вас задерживаем". Я спросил его, как он может принимать такое решение, даже не ознакомившись с документом и не выслушав показания подозреваемого, он ответил: "У меня приказ"», — вспоминает Зубенко.

По словам адвоката, в четверг, 16 марта, Кирилл дал показания в качестве подозреваемого, «не признавая себя виновным». Бобро рассказал о политическом подтексте дела. По словам активиста, его долгое время запугивали сотрудники Центра по противодействию экстремизму УМВД (ЦПЭ). Допрос решено было прервать из-за плохого самочувствия Бобро. В пятницу, 17 марта, он продолжит давать показания.

«Осмотр квартиры проводился без постановления суда, у оперативников было только постановление от их руководителя, но для обращения в суд у них явно было недостаточно материалов. Сотрудники центра «Э» ввели Кирилла в заблуждение, а он доверился и открыл им дверь. В течение часа четверо сотрудников центра и один кинолог с собакой свободно разгуливали по квартире и легко могли подбросить пакетики, это не заняло бы и двух минут. При этом собаку, которая и должна была найти наркотики, привели только для антуража, пакетики обнаружили именно оперативники», — рассказал Зубенко.

По словам Зубенко, «операцию по задержанию Бобро» разработали заранее, и пришли к активисту с обысками сразу после отъезда адвоката в другой город.

«Если бы на месте появился адвокат, он бы их проконтролировал, а им этого очень не хотелось, поэтому они пришли во время моего отъезда. Более того, когда я вернулся, они намерено дезинформировали мать Кирилла и меня, сообщив, что он находится в промышленном отделе полиции, в то время как его повезли в центр «Э». Это было сделано, чтобы изолировать Кирилла от адвоката. Я звонил дежурному прокурору Ставропольского края, в УМВД по Ставропольскому краю, требуя сообщить местоположение Бобро», — добавил адвокат.

Накануне в квартире у ставропольского активиста «Яблока» Кирилла Бобро прошли обыски. В партии считают, что действия полиции в отношении руководителя ставропольского «Молодежного Яблока» политически мотивированы.

В феврале Кирилла Бобро арестовали на трое суток за «нарушение установленного порядка организации либо проведения пикетирования» после пикетов у здания Управления ФСБ по Ставропольскому краю. Активисты вышли на митинг после визита правоохранителей к родителям соорганизатора митинга памяти Бориса Немцова Анастасии Антонец.