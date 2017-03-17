Депутаты Госдумы одобрили во втором чтении поправку в Налоговый кодекс, которая позволяет попавшим под санкции бизнесменам отказаться от налогового резидентства России.

Законопроект поддержали 324 депутата, против высказались 38 парламентариев.

Ранее проект также одобрили в думском комитете по бюджету и налогам. Поправки позволят физическим лица, подпавшим под персональные санкции, подавать заявления о непризнании себя налоговыми резидентами России, если они являются налоговыми резидентами иностранного государства.

Как объяснял автор инициативы Андрей Макаров, попавший под санкции человек по европейским законам должен отчитываться о налогах за рубежом, если у него есть иностранные компании или имущество. По его словам, поправка должна помочь избежать попавшим под санкции россиянам двойного налогообложения. Фактически законопроект освобождает от налогов в России попавших под санкции бизнесменов.

При этом опрошенные «Коммерсантом» эксперты указывали, что воспользоваться поправкой сможет «узкий» круг физических лиц, упомянутых в санкционных списках Запада, так как большинство из них — политики и военные, которым запрещено иметь второе гражданство.

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