Бывшего лидера движения «Россия молодая» и экс-заместителя министра внутренней политики и развития местного самоуправления Тульской области Максима Мищенко приговорили к 2,5 годам лишения свободы по обвинению в мошенничестве. Об этом сообщают «Тульские новости».

Суд также оштрафовал его на 80 тысяч рублей и на три года лишил его права занимать должности в органах власти.

Его и другого фигуранта дела Геннадия Ефимова признали виновными по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество с использованием служебного положения).

По версии следствия, в 2015 году Мищенко, отвечавший в тульском правительстве за работу с некоммерческими организациями, сговорился с главой НКО «Союз защиты инвалидов и участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС» Геннадием Ефимовым и помог ему выиграть грант на 650 тысяч рублей. Деньги должны были пойти на организацию митингов и конференций, но мероприятия проведены не были.

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