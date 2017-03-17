Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что Москва может отменить решение о признании паспортов самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, если Украина полностью выполнит минские соглашения, сообщает официальный сайт МИД России.

В частности, Лукашевич назвал отмену «карательной операции», отвода вооружений, а также «проведение конституционной реформы с закреплением особого статуса Донбасса» и признание местных выборов. По его словам, Украина также должна полностью восстановить социально-экономические связи с Донбассом.

Ранее Киев временно приостановил транспортное сообщение с неподконтрольными территориями Донбасса. По словам президента Петра Порошенко, исключением должны стать гуманитарные грузы украинских, международных организаций — ООН, Красного Креста и других — лекарств, товаров первой необходимости.

Порошенко заявил, что ситуация на юго-востоке Украины ухудшилась, Россия признала документы самопровозглашенный Донецкой и Луганской народных республик. При этом Порошенко напомнил, что руководство ДНР и ЛНР объявило национализацию предприятий.

Напомним, в конце февраля в ДНР создали комиссию по национализации предприятий. Ранее самопровозглашенные республики заявляли о вводе внешнего управления на всех работающих на территории «республик» украинских предприятиях. После чего «парламент» ДНР обязал юридические и физические лица, не являющиеся резидентами, зарегистрироваться в республике до 1 марта. В случае невыполнения требования о заключении договоров с налоговыми агентами на предприятиях будут введены внешние администрации.

Ранее Россия официально признала паспорта, выдающиеся сепаратистами жителям ЛНР и ДНР.

Александра Копачева